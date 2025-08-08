Kemenag Kalsel Berusaha Kembangkan Potensi Kreatif Penyuluh Agama

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kanwil Kementerian Agama, Kalimantan Selatan berupaya mengembangkan potensi kreatif penyuluh agama Islam, salah satunya membuat konten digital bimbingan bagi masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel H Muhammad Tambrin menyampaikan, upaya ini bekerja sama dengan AS Academy untuk kegiatan coaching klinik pembuatan konten digital bagi penyuluh agama Islam di provinsi ini.

Menurut dia, kegiatan semacam ini sangat relevan dengan fungsi penyuluh yang salah satunya bertugas untuk memberikan bimbingan penyuluhan keagamaan di masyarakat serta menjaga kerukunan umat beragama.

"Penyuluh agama Islam harus belajar keterampilan dalam membuat konten digital yang tidak hanya menarik, tetapi juga edukatif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk di sebarkan ke masyarakat luas melalui media sosial," ujarnya.

Karenanya, kata Tambrin, penyuluh agama Islam harus melek teknologi Informasi. Ini yang menjadi tujuan dasar digelarnya coaching klinik tersebut bagi mereka.

Dia menyampaikan beda zaman beda juga cara penyampaian dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial dan platform digital lainnya telah mengubah banyak aspek kehidupan saat ini, termasuk dalam bidang dakwah.

"Zaman sekarang, hampir semua lini masyarakat menggunakan internet untuk mengetahui informasi terbaru, ter-update terutama melalui media sosial," ujarnya .

Karena, kata Tambrin, ini bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan-pesan agama kepada masyarakat.