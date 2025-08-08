Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Tapanuli Tengah, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

kalsel.jpnn.com, TAPANULI TENGAH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa bermagnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (7/8) malam.

Dalam peringatan dini yang disampaikan melalui sistem aplikasi infoBMKG, dilaporkan pusat gempa tersebut terletak di laut pada kedalaman 84 kilometer atau berjarak 50 kilometer barat daya, Tapanuli.

Gempa itu dideteksi mengguncang sejumlah daerah beberapa saat dengan skala intensitas II-IV MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seakan-akan truk berlalu).

Adapun daerah tersebut meliputi Doloksanggul, Pandan, Sibolga dan Sarudik dengan skala intensitas IV MMI. Kemudian Sidikalang dan Gunung Sitoli Sumatera Utara dengan skala intensitas III MMI.

Berdasarkan analisis sementara seismologis BMKG gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami, dan belum terdeteksi adanya gempa susulan setidaknya sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Meski begitu BMKG mengimbau masyarakat selalu waspada, seraya tetap mengikuti pedoman dari pemerintah setempat dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sampai hasil analisa peristiwa menyeluruh dilaporkan oleh BMKG.

Hasil analisis tersebut biasa didapatkan masyarakat dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat. (antara/jpnn)