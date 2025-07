Disdag Kalsel Sediakan 200 Stan Untuk SKPD dan UMKM Lokal

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdag Kalsel) menyediakan tempat bagi 200 stan pada Kalsel Expo yang bakal berlangsung pada 10-15 Agustus 2025 di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru.

Kepala Disdag Kalsel Ahmad Bagiawan dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin, mengatakan stan tersebut disediakan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Kalsel, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pengusaha daerah yang memamerkan produk unggulan.

"Variasi jenis stan juga disediakan tiga tipe," kata Bagiawan.

Dia menuturkan Pemprov Kalsel mematangkan persiapan pelaksanaan Kalsel Expo 2025 yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Provinsi Kalsel.

Menurut Bagiawan, pihaknya merancang Kalsel Expo 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya sesuai arahan Gubernur Muhidin, agar kegiatan berjalan sukses, lancar, dan berdampak luas bagi masyarakat serta pelaku usaha daerah.

Sesuai arahan Gubernur Muhidin, terkait penataan stan harus lebih terorganisir, sirkulasi pengunjung dimudahkan, dan setiap pelaku usaha yang mengisi stan bisa tampil optimal dengan produk unggulan.

Panitia Kalsel Expo 2025 menata area sepanjang 500 meter tanpa persilangan jalur pengunjung, sebagai etalase utama produk dan potensi lokal Kalsel bertajuk South Kalimantan Expo 2025: Together in Collaboration, United for All.

“Mulai dari tenda, panggung, hingga alur pengunjung sudah didesain ulang. Hari ini peralatan sudah mulai datang, dan layout lokasi stan disusun agar lebih nyaman dan efisien bagi pengunjung maupun peserta expo,” tutur Bagiawan.